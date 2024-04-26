Легковушкам разрешили проезд через «Верхний Ларс»

Движение через «Верхний Ларс» разрешили легковым автомобилям. Сегодня ночью проезд был закрыт для всех машин из-за опасности схода лавин.

Департамент автомобильных дорог сообщил о разрешении легковым машинам передвигаться через «Верхний Ларс» в сторону границы России и Грузии.

Движение было разрешено после того, как на участке Гудаури-Коби были проведены очистительные работы. Сейчас за движением на указанном участке следит патрульная полиция.

Напомним, что сегодня ночью был закрыт проезд по дороге из-за неблагоприятных погодных условий и возможного схода лавин.