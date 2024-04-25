Вестник Кавказа

Пашинян подтвердил встречу с Путиным в Москве

Никол Пашинян
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Никол Пашинян заявил, что проведет встречу с Путиным завтра в Москве. Он также будет председательствовать на саммите ЕАЭС.

Армянский премьер Никол Пашинян сообщил, что приедет в Москву 8 мая для участия в саммите ЕАЭС и встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он напомнил, что будет председательствовать на завтрашнем саммите Евразийского экономического совета.

По словам премьера, он хочет обсудить с российским лидером «накопившиеся проблемы». Пашинян добавил, что повестка отношений Еревана и Москвы очень многосторонняя.

"О некоторых (проблемах) заявлено публично, и мы никогда не придерживались мнения о том, что об этих проблемах мы говорим только ради разговора, а в том числе для того, чтобы снять негативные нюансы из контекста дружественных отношений Армении и России"

- Никол Пашинян

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Пашинян проведут 8 мая "очень важные" переговоры. 

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