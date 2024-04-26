Учительница избила школьницу указкой в Дагестане

Избиение ребенка произошло в одной из школ в Дербентском районе. Оно прекратилось лишь после того, как у педагога сломалась указка.

В Дагестане завели уголовное дело на школьную учительницу, которая подозревается в избиении девочки указкой. Об этом рассказала старший помощник прокурора РД.

"Прокуратурой республики поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия)"

– Татьяна Голубова

Ранее в соцсетях была опубликована информация об избиении семиклассницы указкой. Случай произошел в поселке Белиджи, расположенном в Дербентском районе республики. Учительницы наносила удары девочке до тех пор, пока не сломалась указка, передает РИА Новости.