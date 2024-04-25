Напавшего на полицейских подростка задержали в Дагестане

По факту атаки на правоохранителей завели уголовное дело. Нападавшему грозит длительное лишение свободы.

В Дагестане задержали подростка, подозреваемого в нападении на двух сотрудников полиции. Об этом информирует СУ СКР по республике.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

"Избербашским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя республики, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)"

– пресс-служба управления

Что произошло?

В ночь с 5 на 6 мая правоохранители посадили в автомобиль ППСП подростка, обвиняемого в административном преступлении. Его собирались отвезти в участок, однако подросток достал нож и ударил им двух полицейских. Одни из них получил телесные повреждения.