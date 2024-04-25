Вестник Кавказа

Юный дагестанец напал на сотрудника полиции

Юный дагестанец напал на сотрудника полиции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане подросток напал на полицейского. Он нанес сотруднику правоохранительных органов два ножевых удара. Пострадавший находится в больнице.

В дагестанском селении Сергокала Сергокалинского района юный местный житель в ночное время суток напал с ножом на полицейского.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, пострадавший в настоящее время находится в больнице и его жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что 17-летний юноша ранил полицейского из мести за братьев, которые были осуждены за экстремизм. Его папа стоит на учете с психзаболезованием.

Ранее в поселке Загородный недалеко от Махачкалы 22-летняя девушка убила свою знакомую, которой было 17 лет. Следствие заявило, что погибшей нанесли не менее 7 ножевых ударов в жизненно важные органы.

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