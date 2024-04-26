Вестник Кавказа

Самолеты из Красноярска снова будут летать в Дагестан

Самолеты из Красноярска снова будут летать в Дагестан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Возобновились прямые рейсы из Красноярска В Махачкалу. Полеты будут совершаться два раза в неделю. Перевозкой пассажиров будет заниматься компания Nordwind.

Пресс-служба красноярского аэропорта сообщила о возобновлении авиасообщения между Махачкалой и Красноярском после зимнего перерыва.

Рейсы будут совершаться два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. Перевозкой пассажиров будет заниматься авиакомпания Nordwind.

Стоит добавить, что прямые рейсы из Красноярска в Махачкалу совершались и в прошлом году в теплое время, однако зимой были приостановлены.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1810 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Где пройдет VK Fest в 2024 году?

Где пройдет VK Fest в 2024 году?

Самолеты будут чаще летать из Красноярска в Баку

Самолеты будут чаще летать из Красноярска в Баку

Турецкий лоукостер запускает новые рейсы из России в Анталию

Турецкий лоукостер запускает новые рейсы из России в Анталию

Азербайджан и Россию свяжет новый прямой рейс

Азербайджан и Россию свяжет новый прямой рейс

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы