Финляндия может открыть границу с Россией летом

В Финляндии сообщили, что в стране готовят новый закон о беженцах. После того как он будет принят, КПП на границе с Россией могут открыться.

Финляндия может вскоре вновь открыть для россиян границу, об этом рассказал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, пишет изданию Etelä-Saimaa.

КПП на российско-финской границе могут возобновить работу после того, как в Хельсинки примут закон о беженцах. Закон позволит Финляндии отказывать иностранцам в предоставлении убежища прямо на границе, ожидается, что это поможет снизить поток мигрантов из третьих стран, въезжающих со стороны РФ.

"Граница может открыться для пассажирского транспорта, если будет принят новый "закон о возвращении"

– министр

Он уточнил, что сегодня законопроект дорабатывается, парламент страны начнет рассмотрение в мае - через одну-две недели.

"Закон должен вступить в силу как можно скорее"

– министр