Создание искусственных островов одобрили в Азербайджане

Парламент Азербайджана в третьем чтении принял проект закона о создании в Каспийском море искусственных территорий. Создаваться могут как новые острова, так и участки, примыкающие к уже существующим территориям.

Азербайджан планирует возводить искусственные земельные участки на Каспии. Сегодня парламент страны в третьем чтении принял законопроект "О создании искусственных земельных участков в части Каспийского моря (озера), принадлежащей Азербайджанской Республике".

Искусственные территории могут стать расширять прибрежную полосу, либо быть отдельными островами в море.

Сооружение искусственных островов - широкая практика в мире. Острова создаются как для обороны, так и для привлечения туристов, и жизни граждан.

Около десяти лет назад в Азербайджане приступили к работе над проектом Хазарских островов, но работа была заморожена. Проект, если он будет реализован, может стать новой точкой притяжения туристов.