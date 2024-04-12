Что такое искусственные острова и для чего они нужны?

Искусственный остров: что это?
Искусственный остров - геологический объект, окруженный водой, но созданный не природой, а человеком. Искусственные острова бывают разные по размеру, форме, а также назначению. Нередко искусственные острова создают на базе уже существующих небольших островов, рифов, а также за счет объединения нескольких островов в один. В прошлом искусственные острова создавались для проведения религиозных церемоний и изоляции различных групп общества. Сегодня большинство таких островов служат туристическим целям, есть искусственные острова для добычи нефти, также планируется создание искусственных островов для генерации ”зеленой” энергии.
Первые искусственные острова
Первые искусственные острова в мире появились еще в доисторические времена.
- Шотландские и ирландские кранноги - искусственные острова - представляющие собой деревянные платформы, сооружались на озёрах уже в новом каменном веке, то есть более 3,5 тысяч лет назад. Кранноги строили как дома.
- Тихоокеанский архипелаг Нан-Мадол из коралловых и базальтовых блоков представляет собой целый город, возведённый приблизительно в XII веке. До начала XVII века в нём проживали около 25 тыс человек.
- В XIV веке ацтеки возвели столицу своего государства, Теночтитлан, соединив центральный естественный остров на озере со множеством чинамп - искусственных плавучих островов.
- В начале XVII века в бухте Нагасаки был построен остров Дэдзима в качестве торгового узла для европейцев.
Как создают искусственные острова
В последние годы технологии строительства искусственных островов значительно продвинулись по сравнению с тем, что было раньше. Сегодня такие острова можно строить на глубине до 75 метров. При строительстве искусственных островов учитывают следующие факторы:
- Глубину. Чем глубже водоём, на котором предполагается строительство острова, тем сложнее и дороже будет его сооружение.
- Размер волн, которые будут врезаться в структуру.
- Течения морей и океанов.
- Наличие всевозможных трубопроводов и кабелей в зоне, где будет расположен остров.
- Риски землетрясений, которые могут повредить фундамент.
Для того, чтобы построить искусственный остров, первым делом нужно провести дноуглубительные работы: первый мягкий слой земли, который находится на дне водоема убирается, затем создаётся прочное основание. В него забиваются сваи, которые сверху заливаются бетоном. Вокруг острова сооружается подпорная стена из железобетона.
Сколько стоят искусственные острова
Строительство искусственных островов - чрезвычайно дорогостоящий процесс. Гонконг, например, в 2019 году объявил о том, что строительство искусственного острова площадью в 10 квадратных километров для решения жилищного кризиса обойдётся в $ 80 млн. Дубай на строительство искусственных островов потратил $ 14 млрд.
Аэропорт на насыпи и остров из мусора
С какой бы целью не строились искусственные острова, основная их задача - обеспечение дополнительного пространства. Совершенно очевидно, что мировой лидер по количеству искусственных остров - это Япония. Строительством искусственных насыпей страна серьёзно занялась в 1960-х годах, и сегодня она является лидером в этой сфере. Япония была первой, кто построила аэропорт на искусственном острове: Международный аэропорт Кансай недалеко от Осаки был открыт в 1994 году, и уже в следующем году успешно пережил землетрясение. Япония также строит острова из мусора. Остров Юменосима или Остров мечты был построен на месте, где находилась свалка отходов в Токийском заливе, в 1974 году.
Самый большой искусственный остров в мире
Самый большой искусственный остров в мире - это Флевопольдер в Нидерландах. Его общая площадь составляет 970 квадратных километров, а завершен он был в 1969 году. Флевопольдер - часть самой молодой провинции страны с населением чуть более 416 тыс человек. Площадь Пальмовых островов в Дубае меньше в 16 раз.
Искусственные острова для животных и зеленой энергетики
Кроме решения жилищного вопроса, Нидерланды также создают искусственный архипелаг-заповедник в озере Маркермер, Маркер Вадден. Первый остров был представлен в 2016 году. Площадь будущего заповедника составит более 100 квадратных километров, а его цель - поддержать биоразнообразие региона.
В свою очередь Бельгия занята созданием острова, который будет генерировать энергию из ветра. Будущий остров Принцесса Елизавета будет находиться в 45 километрах от побережья Бельгии в Северном море. На искусственном острове будет размещена высоковольтная инфраструктура для передачи 3,5 ГВт электроэнергии, вырабатываемой ветряными турбинами.