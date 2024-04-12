Что такое искусственные острова и для чего они нужны?

Милли Меджлис Азербайджана принял в первом чтении закон о создании искусственных земельных участков в Каспийском море. Согласно проекту закона, создавать искусственные острова смогут как юридические, так и физические лица. Расскажем, что такое искусственные острова, когда и для чего они появились и почему сегодня всё больше стран прибегают к их созданию.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Искусственный остров: что это?

Искусственный остров - геологический объект, окруженный водой, но созданный не природой, а человеком. Искусственные острова бывают разные по размеру, форме, а также назначению. Нередко искусственные острова создают на базе уже существующих небольших островов, рифов, а также за счет объединения нескольких островов в один. В прошлом искусственные острова создавались для проведения религиозных церемоний и изоляции различных групп общества. Сегодня большинство таких островов служат туристическим целям, есть искусственные острова для добычи нефти, также планируется создание искусственных островов для генерации ”зеленой” энергии.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Первые искусственные острова

Первые искусственные острова в мире появились еще в доисторические времена.

Шотландские и ирландские кранноги - искусственные острова - представляющие собой деревянные платформы, сооружались на озёрах уже в новом каменном веке, то есть более 3,5 тысяч лет назад. Кранноги строили как дома.

Тихоокеанский архипелаг Нан-Мадол из коралловых и базальтовых блоков представляет собой целый город, возведённый приблизительно в XII веке. До начала XVII века в нём проживали около 25 тыс человек.

В XIV веке ацтеки возвели столицу своего государства, Теночтитлан, соединив центральный естественный остров на озере со множеством чинамп - искусственных плавучих островов.

В начале XVII века в бухте Нагасаки был построен остров Дэдзима в качестве торгового узла для европейцев.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как создают искусственные острова

В последние годы технологии строительства искусственных островов значительно продвинулись по сравнению с тем, что было раньше. Сегодня такие острова можно строить на глубине до 75 метров. При строительстве искусственных островов учитывают следующие факторы:

Глубину. Чем глубже водоём, на котором предполагается строительство острова, тем сложнее и дороже будет его сооружение.

Размер волн, которые будут врезаться в структуру.

Течения морей и океанов.

Наличие всевозможных трубопроводов и кабелей в зоне, где будет расположен остров.

Риски землетрясений, которые могут повредить фундамент.

Для того, чтобы построить искусственный остров, первым делом нужно провести дноуглубительные работы: первый мягкий слой земли, который находится на дне водоема убирается, затем создаётся прочное основание. В него забиваются сваи, которые сверху заливаются бетоном. Вокруг острова сооружается подпорная стена из железобетона.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько стоят искусственные острова

Строительство искусственных островов - чрезвычайно дорогостоящий процесс. Гонконг, например, в 2019 году объявил о том, что строительство искусственного острова площадью в 10 квадратных километров для решения жилищного кризиса обойдётся в $ 80 млн. Дубай на строительство искусственных островов потратил $ 14 млрд.

Аэропорт на насыпи и остров из мусора

С какой бы целью не строились искусственные острова, основная их задача - обеспечение дополнительного пространства. Совершенно очевидно, что мировой лидер по количеству искусственных остров - это Япония. Строительством искусственных насыпей страна серьёзно занялась в 1960-х годах, и сегодня она является лидером в этой сфере. Япония была первой, кто построила аэропорт на искусственном острове: Международный аэропорт Кансай недалеко от Осаки был открыт в 1994 году, и уже в следующем году успешно пережил землетрясение. Япония также строит острова из мусора. Остров Юменосима или Остров мечты был построен на месте, где находилась свалка отходов в Токийском заливе, в 1974 году.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Самый большой искусственный остров в мире

Самый большой искусственный остров в мире - это Флевопольдер в Нидерландах. Его общая площадь составляет 970 квадратных километров, а завершен он был в 1969 году. Флевопольдер - часть самой молодой провинции страны с населением чуть более 416 тыс человек. Площадь Пальмовых островов в Дубае меньше в 16 раз.

Искусственные острова для животных и зеленой энергетики

Кроме решения жилищного вопроса, Нидерланды также создают искусственный архипелаг-заповедник в озере Маркермер, Маркер Вадден. Первый остров был представлен в 2016 году. Площадь будущего заповедника составит более 100 квадратных километров, а его цель - поддержать биоразнообразие региона.

В свою очередь Бельгия занята созданием острова, который будет генерировать энергию из ветра. Будущий остров Принцесса Елизавета будет находиться в 45 километрах от побережья Бельгии в Северном море. На искусственном острове будет размещена высоковольтная инфраструктура для передачи 3,5 ГВт электроэнергии, вырабатываемой ветряными турбинами.