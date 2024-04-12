Вестник Кавказа

Что такое искусственные острова и для чего они нужны?

Рина Фельдман
Остров Пальма
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Милли Меджлис Азербайджана принял в первом чтении закон о создании искусственных земельных участков в Каспийском море. Согласно проекту закона, создавать искусственные острова смогут как юридические, так и физические лица. Расскажем, что такое искусственные острова, когда и для чего они появились и почему сегодня всё больше стран прибегают к их созданию. 
Пальма Джумейра
© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Искусственный остров: что это?

Искусственный остров - геологический объект, окруженный водой, но созданный не природой, а человеком. Искусственные острова бывают разные по размеру, форме, а также назначению. Нередко искусственные острова создают на базе уже существующих небольших островов, рифов, а также за счет объединения нескольких островов в один. В прошлом искусственные острова создавались для проведения религиозных церемоний и изоляции различных групп общества. Сегодня большинство таких островов служат туристическим целям, есть искусственные острова для добычи нефти, также планируется создание искусственных островов для генерации ”зеленой” энергии. 

Пальма Джумейра
© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Первые искусственные острова 

Первые искусственные острова в мире появились еще в доисторические времена. 

  • Шотландские и ирландские кранноги - искусственные острова - представляющие собой деревянные платформы, сооружались на озёрах уже в новом каменном веке, то есть более 3,5 тысяч лет назад. Кранноги строили как дома.  
  • Тихоокеанский архипелаг Нан-Мадол из коралловых и базальтовых блоков представляет собой целый город, возведённый приблизительно  в XII веке. До начала XVII века в нём проживали около 25 тыс человек. 
  • В XIV веке ацтеки возвели столицу своего государства, Теночтитлан, соединив центральный естественный остров на озере со множеством чинамп - искусственных плавучих островов. 
  • В начале XVII века в бухте Нагасаки был построен остров Дэдзима в качестве торгового узла для европейцев. 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как создают искусственные острова 

В последние годы технологии строительства искусственных островов значительно продвинулись по сравнению с тем, что было раньше. Сегодня такие острова можно строить на глубине до 75 метров. При строительстве искусственных островов учитывают следующие факторы: 

  • Глубину. Чем глубже водоём, на котором предполагается строительство острова, тем сложнее и дороже будет его сооружение. 
  • Размер волн, которые будут врезаться в структуру. 
  • Течения морей и океанов.
  • Наличие всевозможных трубопроводов и кабелей в зоне, где будет расположен остров. 
  • Риски землетрясений, которые могут повредить фундамент. 

Для того, чтобы построить искусственный остров, первым делом нужно провести дноуглубительные работы: первый мягкий слой земли, который находится на дне водоема убирается, затем создаётся прочное основание. В него забиваются сваи, которые сверху заливаются бетоном. Вокруг острова сооружается подпорная стена из железобетона. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько стоят искусственные острова

Строительство искусственных островов - чрезвычайно дорогостоящий процесс. Гонконг, например, в 2019 году объявил о том, что строительство искусственного острова площадью в 10 квадратных километров для решения жилищного кризиса обойдётся в $ 80 млн. Дубай на строительство искусственных островов потратил $ 14 млрд. 

Аэропорт на насыпи и остров из мусора  

С какой бы целью не строились искусственные острова, основная их задача - обеспечение дополнительного пространства. Совершенно очевидно, что мировой лидер по количеству искусственных остров - это Япония. Строительством искусственных насыпей страна серьёзно занялась в 1960-х годах, и сегодня она является лидером в этой сфере.  Япония была первой, кто построила аэропорт на искусственном острове: Международный аэропорт Кансай недалеко от Осаки был открыт в 1994 году, и уже в следующем году успешно пережил землетрясение.  Япония также строит острова из мусора. Остров Юменосима или Остров мечты был построен на месте, где находилась свалка отходов в Токийском заливе, в 1974 году. 

Архипелаг островов Мир
© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Самый большой искусственный остров в мире 

Самый большой искусственный остров в мире - это Флевопольдер в Нидерландах. Его общая площадь составляет 970 квадратных километров, а завершен он был в 1969 году. Флевопольдер - часть самой молодой провинции страны с населением чуть более 416 тыс человек. Площадь Пальмовых островов в Дубае меньше в 16 раз. 

Искусственные острова для животных и зеленой энергетики 

Кроме решения жилищного вопроса, Нидерланды также создают искусственный архипелаг-заповедник в озере Маркермер, Маркер Вадден. Первый остров был представлен в 2016 году. Площадь будущего заповедника составит более 100 квадратных километров, а его цель - поддержать биоразнообразие региона. 

В свою очередь Бельгия занята созданием острова, который будет генерировать энергию из ветра. Будущий остров Принцесса Елизавета будет находиться в 45 километрах от побережья Бельгии в Северном море. На искусственном острове будет размещена высоковольтная инфраструктура для передачи 3,5 ГВт электроэнергии, вырабатываемой ветряными турбинами. 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
955 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Азербайджан может построить искусственные острова в Каспийском море

Азербайджан может построить искусственные острова в Каспийском море

Между Махачкалой и Каспийском построят город-спутник

Между Махачкалой и Каспийском построят город-спутник

Искусственные острова появятся в Каспийском море

Искусственные острова появятся в Каспийском море

Путин: развитие МТК Север-Юг продолжится

Путин: развитие МТК Север-Юг продолжится

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы