Вестник Кавказа

Искусственные острова появятся в Каспийском море

Искусственные острова появятся в Каспийском море
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане обсудили законопроект о создании искусственных островов в Каспийском море. Там заявили, что работы будут проводиться в соответствии с требованиями кодекса.

В Милли Меджлисе Азербайджана состоялись обсуждения законопроекта, который предусматривает появление искусственных островов в азербайджанской части Каспия.

Как заявил глава аппарата Госкомитета по градостроительству и архитектуре Рашад Исмаилов, данный законопроект полностью охватит работу по появлению островов в море.

Он подчеркнул, что вся деятельность на островах будет вестись в соответствии с требованиями Градостроительного и строительного кодекса.

Стоит добавить, что в законопроекте определены формы создания островов в Каспии. Участок может быть создан в азербайджанской части моря, выделенном из земель водного фонда, отдельным или примыкающим к прибрежной полосе, острову или другому искусственному участку.

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