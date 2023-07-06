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10 пляжей Москвы, где можно купаться

10 пляжей Москвы, где можно купаться
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Где в Москве можно купаться? По новым данным Роспотребнадзора, в городе 10 безопасных и чистых локаций. Приводим полный список.

Сейчас в Москве купаться можно в 10 местах, чистых водоемов стало больше.

Список мест, где Роспотребнадзор разрешает купаться в Москве:

  • Путяевский пруд №1,
  • пляж "Динамо",
  • Головинские пруды,
  • Серебряный бор-2,
  • Серебряный бор-3,
  • Мещерское,
  • Большой городской пруд,
  • Школьное озеро,
  • Черное озеро,
  • Тропарево.

Таким образом, Зеленоградский округ лидирует по количеству мест с разрешенным купанием.

Данные обновлены 6 июля, прежде купание в Тропарево не рекомендовалось.

Прочие столичные водоемы не соответствуют санитарным правила.

В России лучшие пляжи получают «Синий флаг», летом 2023 года больше всего таких флагов у сочинских пляжей.

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