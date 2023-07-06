Где в Москве можно купаться? По новым данным Роспотребнадзора, в городе 10 безопасных и чистых локаций. Приводим полный список.
Сейчас в Москве купаться можно в 10 местах, чистых водоемов стало больше.
Список мест, где Роспотребнадзор разрешает купаться в Москве:
- Путяевский пруд №1,
- пляж "Динамо",
- Головинские пруды,
- Серебряный бор-2,
- Серебряный бор-3,
- Мещерское,
- Большой городской пруд,
- Школьное озеро,
- Черное озеро,
- Тропарево.
Таким образом, Зеленоградский округ лидирует по количеству мест с разрешенным купанием.
Данные обновлены 6 июля, прежде купание в Тропарево не рекомендовалось.
Прочие столичные водоемы не соответствуют санитарным правила.
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