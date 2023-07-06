Опубликовано: 17:36, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где в Москве можно купаться? По новым данным Роспотребнадзора, в городе 10 безопасных и чистых локаций. Приводим полный список.

Сейчас в Москве купаться можно в 10 местах, чистых водоемов стало больше.

Список мест, где Роспотребнадзор разрешает купаться в Москве:

Путяевский пруд №1,

пляж "Динамо",

Головинские пруды,

Серебряный бор-2,

Серебряный бор-3,

Мещерское,

Большой городской пруд,

Школьное озеро,

Черное озеро,

Тропарево.

Таким образом, Зеленоградский округ лидирует по количеству мест с разрешенным купанием.

Данные обновлены 6 июля, прежде купание в Тропарево не рекомендовалось.

Прочие столичные водоемы не соответствуют санитарным правила.

В России лучшие пляжи получают «Синий флаг», летом 2023 года больше всего таких флагов у сочинских пляжей.