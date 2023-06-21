Москву ждет аномальный июль

Опубликовано: 13:56, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Согласно прогнозам синоптиков в июле в Москве установится жаркая погода. Воздух будет прогреваться до показателей, превышающих норму.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова поделилась прогнозом, согласно которому июль в Москве будет теплее нормы, с небольшим дефицитом осадков. По ее словам, в начале и в середине месяца температура может достигать плюс 30 градусов.

"Расчеты показывают, что в Москве и Подмосковье в целом месяц ожидается теплее, чем обычно, с небольшим дефицитом осадков. Преобладающая температура воздуха ночью плюс 13 - плюс 18 градусов, днем плюс 21 - плюс 26, в начале и в середине месяца до плюс 30, вряд ли выше"

– Татьяна Позднякова

Далее синоптик отметила, что несмотря на дефицит осадков, не исключены кратковременные летние ливни, грозы.