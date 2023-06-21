Ночной холод в Московской области побил рекорд

Опубликовано: 8:06, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минувшая ночь в столичном регионе была рекордно холодной. Температура упала до 4,5 градусов. В ближайшие дни холодный рекорд может быть побит в соседних регионах.

Вчерашний прогноз оправдался - в Подмосковье ночью похолодало до плюс 4,5, рассказали в Метеобюро в день летнего солнцестояния.

День солнцестояния - это сутки, на которые приходится самая короткая ночь в году и самый длинный световой день. С 21 июня ведет отсчет астрономическое лето, а продолжительность дня начинает уменьшаться.

«Самая короткая ночь года оказалась рекордно холодной не только на севере, но и на юге Подмосковья. Минимальная температура воздуха в Клину составила 4,5 градуса, что на 0,7 градуса ниже прежнего абсолютного минимума 1983 и 2007 годов. В Коломне тоже новый рекорд по холоду, минувшей ночью здесь было всего 5 градусов»

– главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова

Отметим, что согласно прогнозу Гидрометцентра, две ближайшие ночи, несмотря на приход астрономического лета, могут быть морозными в некоторых регионах Центральной России - угроза заморозков есть в Тверской, Ивановской, Ярославской и Костромской областях.