Ночной холод в Московской области побил рекорд

Вчерашний прогноз оправдался - в Подмосковье ночью похолодало до плюс 4,5, рассказали в Метеобюро в день летнего солнцестояния.
День солнцестояния - это сутки, на которые приходится самая короткая ночь в году и самый длинный световой день. С 21 июня ведет отсчет астрономическое лето, а продолжительность дня начинает уменьшаться.
«Самая короткая ночь года оказалась рекордно холодной не только на севере, но и на юге Подмосковья. Минимальная температура воздуха в Клину составила 4,5 градуса, что на 0,7 градуса ниже прежнего абсолютного минимума 1983 и 2007 годов. В Коломне тоже новый рекорд по холоду, минувшей ночью здесь было всего 5 градусов»
– главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова
Отметим, что согласно прогнозу Гидрометцентра, две ближайшие ночи, несмотря на приход астрономического лета, могут быть морозными в некоторых регионах Центральной России - угроза заморозков есть в Тверской, Ивановской, Ярославской и Костромской областях.