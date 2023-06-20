Рекордное похолодание в Москве: синоптики обещают +5 градусов

Опубликовано: 13:20, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Погода испортится в ближайшее время в Москве. По прогнозу погоды, ночью температура воздуха упадет до +5 - это почти рекорд.

Серьезное похолодание ожидается в Москве сегодня ночью, сообщила главный специалист столичного метеобюро.

По словам Татьяны Поздняковой, сегодня утром жители и гости города могли видеть в небе высоко-кучевые облака - предвестники холодного фронта.

"Ночью 21 июня, самой короткой в году, на высоте 1,5 км температура воздуха понизится до +5 градусов. И в приземном слое воздуха местами возможно понижение до +5 градусов, что близко к рекордно низкой для этих чисел июня"

– Татьяна Позднякова

Следующей ночью, по словам специалиста, в столице и в Подмосковье будет так же холодно. Теплеть начнет лишь в начале астрономического лета, то есть после 22 июня.