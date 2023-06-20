Рекордное похолодание в Москве: синоптики обещают +5 градусов

Погода испортится в ближайшее время в Москве. По прогнозу погоды, ночью температура воздуха упадет до +5 - это почти рекорд.
Серьезное похолодание ожидается в Москве сегодня ночью, сообщила главный специалист столичного метеобюро.
По словам Татьяны Поздняковой, сегодня утром жители и гости города могли видеть в небе высоко-кучевые облака - предвестники холодного фронта.
"Ночью 21 июня, самой короткой в году, на высоте 1,5 км температура воздуха понизится до +5 градусов. И в приземном слое воздуха местами возможно понижение до +5 градусов, что близко к рекордно низкой для этих чисел июня"
– Татьяна Позднякова
Следующей ночью, по словам специалиста, в столице и в Подмосковье будет так же холодно. Теплеть начнет лишь в начале астрономического лета, то есть после 22 июня.