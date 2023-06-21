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День солнцестояния - какой погода будет сегодня в Москве?

День солнцестояния - какой погода будет сегодня в Москве?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Москве в среду воздух в середине дня прогреется до плюс 23, дождей не предвидится. Северный ветер гарантирует, что жарко не будет, несмотря на приход астрономического лета.

Сегодня в Москве - в день летнего солнцестояния - температура воздуха максимально поднимется до плюс 23, информируют метеорологи.

«Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 21 до 23 градусов тепла, по области от плюс 19 до плюс 24 градусов. Ветер северный, 5-10 м/c»

– Гидрометцентр России

Атмосферное давление будет чуть повышенным, 750 мм ртутного столба.

Отметим, что сегодня наступает астрономическое лето - оно стартует в 17.33. Сегодняшний день будет самым длинным в году, а ночь - самой короткой.

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