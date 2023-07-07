Дмитрий Солонников: "Пашиняну поставлена задача – увести Армению от России"

Политолог Дмитрий Солонников проанализировал текущее состояние контактов России и Армении и раскрыл перспективы их постепенной деградации.

В российско-армянских отношениях продолжается напряженный период. Секретарь Совбеза РА Армен Григорян без объяснения причин отказался приезжать в Москву на саммит своих коллег из стран СНГ. С одной стороны, МИД Армении говорит о желании разрешить все разногласия в дружеской атмосфере, а с другой стороны, в армянских СМИ продолжает нагнетаться антироссийская истерия. О том, что происходит между Москвой и Ереваном и к чему это может привести, "Вестник Кавказа" побеседовал с директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым.

- Дмитрий Владимирович, по вашей оценке, в каком состоянии сейчас находятся отношения России и Армении?

- Сейчас динамика отношений очень вялая, можно сказать, спокойная: нет тенденций ни к улучшению, ни к обострению ситуации. Армения уже продемонстрировала свою позицию, неоднократно заявленную и подтвержденную разными действиями, в том числе участием в антироссийских саммитах. Если говорить о событиях последней недели, то наступила некая негативная стабильность: ничего значительного не происходит ни в ту, ни в другую сторону, но постепенно отношения деградируют. Армения все больше проявляет направленность на нагнетание напряженности в отношениях с Россией. Перемен к лучшему не наблюдается вовсе.

- На ваш взгляд, чего сейчас, после решения карабахского вопроса, хочет Армения от России?

- Уже можно говорить о том, что Армения от России ничего не хочет – теперь она хочет от Запада. Армения работает над тем, чтобы перейти с пророссийского внешнеполитического контура в контур, ориентирующийся на США и Брюссель. Задача Пашиняна в нынешней ситуации – привести Армению в западный политический дискурс, встать под эгиду США и Европы, запросить членство в ЕС и в НАТО. Он эту задачу сейчас и решает.

- Как этой антироссийской политике противостоит сейчас Москва?

- Сейчас мы видим, что Москва занимается тем, что демонстрирует приверженность существующим международным договорам, в том числе в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Наши власти работают над тем, чтобы активизировать данные интеграционные процессы в контактах с Арменией. На этом пока все.

- Какие силы будут сейчас мешать российско-армянскому диалогу?

- Пашинян и его команда выполняют задачу, поставленную перед ними еще в 2018 году, когда их привели к власти внешние силы – можно называть те события переворотом, свержением или массовыми протестами, которые были искусственно организованы. То есть импульс был придан еще тогда: Пашинян обязан переформатировать внешнеполитический дискурс Армении. Сегодня он ее решает с выгодой для тех сил, которые выступают против исторически сложившихся отношений российского и армянского народов.

Как сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, никакая временная администрация в Армении не сможет изменить исторические дружеские отношения российского и армянского народов. Давайте из этого и исходить.