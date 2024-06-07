Вестник Кавказа

Стала известна главная тема ПМЭФ-2025

Стала известна главная тема ПМЭФ-2025
© Фото: сайт ПМЭФ
Росконгресс назвал тему предстоящего Петербургского международного экономического форума. Этим летом темой мероприятия станут "общие ценности".

В Росконгрессе объявили тему Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году.

"Главной темой Форума в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире"

– сообщение

Участники форума обсудят ключевые вызовы и возможности для обеспечения устойчивого экономического роста, поделился советник российского президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. ПМЭФ – уникальная площадка для налаживания международных деловых связей.

"Сегодняшний мир стремительно движется к системе, в которой ни одна страна не обладает монополией на принятие решений, а вместо этого формируются новые центры силы, способные предложить альтернативные модели сотрудничества"

– Антон Кобяков

ПМЭФ проводится ежегодно в Северной столице, начиная с 1997 года, в этому году мероприятие пойдет с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум.

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