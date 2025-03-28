Трамп выразил недовольство НАТО и торговлей с Европой

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство по поводу расходов страны на НАТО. Его также не удовлетворяет ситуация в торговле с Европой.

США несет огромные расходы на НАТО и терпит убытки от торговли с Европой, заявил журналистам американский президент Дональд Трамп на борту самолета Air Force One.

"Так не может быть. США не могут терять 1,9 триллиона долларов на торговле. Мы не можем при этом еще и тратить деньги на НАТО, чтобы защищать европейские страны. Мы им помогаем в военном плане, а они нас обманывают в торговле. Это безумие. Поэтому меня и избрали"

- Дональд Трамп

Он отметил, что Европа "очень плохо" обращается с США и не закупает у них автомобили и сельскохозяйственную технику, в отличие от Вашингтона, который активно ввозит в страну миллионы европейских машин.

Ранее глава Госдепартамента Марко Рубио заявил, что США продолжают играть активную роль в НАТО и желают увеличения его силы. Он подчеркнул, что Дональд Трамп не выступает против альянса, а он против отсутствия у того необходимых возможностей.