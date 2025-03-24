Вестник Кавказа

"Грузинские авиалинии" будут летать из Тбилиси в Екатеринбург

Аэропорт Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Georgian Airways запустят новый рейс из Тбилиси в Екатеринбург. Сейчас полеты из российского города в Грузию осуществляет компания Red Wings.

Руководитель грузинского национального авиаперевозчика Georgian Airways Тамаз Гаиашвили объявил о скором запуске регулярных воздушных рейсов в российский город.

Он отметил, что летом компания приступит к совершению полетов из Тбилиси в Екатеринбург. При этом он не раскрыл точные даты и расписание полетов. Продажа билетов еще не стартовала.

Глава авиаперевозчика также подчеркнул, что количество рейсов будет зависеть от пассажиропотока. Сейчас полеты из Екатеринбурга в Грузию осуществляет компания Red Wings.

Стоит добавить, что "Грузинские авиалинии" уже выполняют рейсы из Тбилиси в Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, восстановится прерванное зимой авиасообщение с Новосибирском.

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