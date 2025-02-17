Вестник Кавказа

Посол Венгрии назвал Азербайджан стратегическом партнером между ЦА и Европой

Посол Венгрии назвал Азербайджан стратегическом партнером между ЦА и Европой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Венгрия считает Баку стратегическим партнером на стыке Центральной Азии и Европы. Об этом заявил посол страны в Азербайджане.

Азербайджан – стратегический партнер на пересечении Центральной Азии и Европы, заявил посол Венгрии в Баку Тамаш Торма в ходе конференции на тему "Инновационные пути к более "зелёному" будущему: возобновляемые источники энергии и сокращение выбросов".

Он отметил, что Азербайджан играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности всего континента.

"Именно поэтому наше сотрудничество с Азербайджаном охватывает не только сферу нефти и природного газа, но и реализуется в рамках крупнейшего проекта создания "зеленого энергетического коридора" по дну Черного моря - совместно с Грузией, Румынией и Болгарией"

- Тамаш Торма

С его слов, этот проект позволит поставлять электроэнергию из возобновляемых источников и повысит конкурентоспособность всего региона.

Кроме того, отношения Венгрии и Азербайджана носят стратегический характер и находятся на высоком уровне практически по всем возможным направлениям, подчеркнул дипломат.

"Как было отмечено в ходе недавних консультаций с Министерством иностранных дел, одной из наших ключевых задач остается выявление реальных сфер для расширения сотрудничества"

- Тамаш Торма

Одними из главных целей сегодняшней конференции посол назвал определение сотрудничества в области "зеленой энергетики" и ее будущего развития.

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