Вестник Кавказа

Меморандум подписали Парламентская сеть Движения Неприсоединения и Фонд тюркской культуры

Меморандум подписали Парламентская сеть Движения Неприсоединения и Фонд тюркской культуры
Делегация Азербайджана совершила рабочий визит в Узбекистан. В рамках визита был подписан меморандум между Парламентской сетью Движения Неприсоединения и Фондом тюркской культуры и наследия.

Фонд тюркской культуры и наследия и Парламентская сеть Движения неприсоединения подписали меморандум.

Документ был подписан спикером Милли Меджлиса Азербайджана, председателем Парламентской сети Движения неприсоединения Сахибой Гафаровой и главой Фонда тюркской культуры и наследия Актотой Рамкуловой в Узбекистане.

Меморандум послужит усилению сотрудничества между Парламентской Сетью Движения Неприсоединения и Фондом Тюркской Культуры и Наследия, отметила Сахиба Гафарова.

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