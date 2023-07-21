Меморандум подписали Парламентская сеть Движения Неприсоединения и Фонд тюркской культуры

Делегация Азербайджана совершила рабочий визит в Узбекистан. В рамках визита был подписан меморандум между Парламентской сетью Движения Неприсоединения и Фондом тюркской культуры и наследия.

Фонд тюркской культуры и наследия и Парламентская сеть Движения неприсоединения подписали меморандум.

Документ был подписан спикером Милли Меджлиса Азербайджана, председателем Парламентской сети Движения неприсоединения Сахибой Гафаровой и главой Фонда тюркской культуры и наследия Актотой Рамкуловой в Узбекистане.

Меморандум послужит усилению сотрудничества между Парламентской Сетью Движения Неприсоединения и Фондом Тюркской Культуры и Наследия, отметила Сахиба Гафарова.