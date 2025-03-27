Американские компании стремятся вернуться в Россию – Дмитриев

Многие компании из США хотели бы возвратиться в Россию, причем относятся они к разным сферам, в том числе к энергетической, рассказал спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, еще 150 компаний и не покидали РФ.

Большое количество американских компаний уже направили запросы на возвращение к деятельности в России, поведал в интервью Первому каналу спецпредставитель президента и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Прежде всего он подчеркнул, что 150 компаний из США изначально приняли решение не уходить из России, несмотря на оказываемое на них политическое давление, так что они продолжают вести бизнес в РФ и сейчас. Дмитриев добавил, что большинство из них, а точнее 70%, работают в РФ на протяжении четверти века.

"Во-вторых, мы действительно видим большое количество запросов к нам от американских компаний в энергетической сфере, во многих других сферах"

– Кирилл Дмитриев

По его словам, в работе с представителями американских бизнес-кругов, которые стремятся вести дела в России, главное – налаживать совместное партнерство, на нем и нужно делать акцент.

В ответ на вопрос, стоит ли сейчас доверять представителям США, глава РФПИ вспомнил русскую пословицу, которая гласит "доверяй, но проверяй".

По этому поводу спецпредставитель президента также отметил, что на сегодняшний день очевидно: обе стороны – и российская, и американская – преследуют свои национальные интересы, однако в ряде моментов они совпадают, и вот эти общие точки администрация предыдущего президента Джо Байдена игнорировала. А вот администрация Трампа, подчеркнул Дмитриев, стремится найти именно "точки соприкосновения".

Напомним, говоря о возможности восстановления российско-американских контактов, Дмитриев заявил о "хрупкой надежде" на это. По его словам, ситуацию в российско-американских переговорах можно охарактеризовать как "начало уважительного, хорошего диалога". Глава РФПИ добавил, что в Вашингтоне готовы слушать и услышать позицию Москвы.