Секретарь Совбеза Армении объяснил появление российских миротворцев

Власти Армении выступили с разъяснениями по поводу прибытия российских миротворцев на территорию РА, соответствующие видеозаписи были выложены в соцсетях и вызвали вопросы у жителей страны.

Секретарь армянского Совбеза Армен Григорян назвал причины появления российских миротворцев на территории Армении, которые пришли туда по мосту через реку Хакари и направились в Горис.

Он напомнил, что на время размещения РМК на территории Азербайджана армянские власти также выделили миротворцам места для временной дислокации. Они расположились в Горисе и Сисиане, передает "Арменпресс".

Теперь, пояснил Григорян, поскольку российские миротворцы, как недавно стало известно, уходят с территории Азербайджана, их размещение в Армении также теряет смысл. Поэтому временные пункты в Армении будут закрыты. Для проведения соответствующих работ на территорию Армении и была направлена автоколонна РМК.