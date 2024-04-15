Вестник Кавказа

Секретарь Совбеза Армении объяснил появление российских миротворцев

Секретарь Совбеза Армении объяснил появление российских миротворцев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Армении выступили с разъяснениями по поводу прибытия российских миротворцев на территорию РА, соответствующие видеозаписи были выложены в соцсетях и вызвали вопросы у жителей страны.

Секретарь армянского Совбеза Армен Григорян назвал причины появления российских миротворцев на территории Армении, которые пришли туда по мосту через реку Хакари и направились в Горис.

Он напомнил, что на время размещения РМК на территории Азербайджана армянские власти также выделили миротворцам места для временной дислокации. Они расположились в Горисе и Сисиане, передает "Арменпресс".

Теперь, пояснил Григорян, поскольку российские миротворцы, как недавно стало известно, уходят с территории Азербайджана, их размещение в Армении также теряет смысл. Поэтому временные пункты в Армении будут закрыты. Для проведения соответствующих работ на территорию Армении и была направлена автоколонна РМК.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
965 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Выход российских миротворцев из Карабаха соответствует реалиям – Песков

Выход российских миротворцев из Карабаха соответствует реалиям – Песков

Россия покидает Южный Кавказ?

Россия покидает Южный Кавказ?

Российско-турецкий мониторинговый центр завершит работу в Агдаме

Российско-турецкий мониторинговый центр завершит работу в Агдаме

Вывод российских миротворцев из Азербайджана прокомментировали в Госдуме

Вывод российских миротворцев из Азербайджана прокомментировали в Госдуме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы