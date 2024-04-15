Вестник Кавказа

Выход российских миротворцев из Карабаха соответствует реалиям – Песков

Выход российских миротворцев из Карабаха соответствует реалиям – Песков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал ситуацию с выводом российского миротворческого контингента с территории Азербайджана. Из слов Дмитрия Пескова следует, что это естественный процесс: в нынешней ситуации у них нет больше нет задач.

Уход РМК из Азербайджана соответствует ситуации, сложившейся в регионе, такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента.

Дмитрий Песков констатировал, что на данный момент больше нет каких-либо функций, которые российские миротворцы могли бы выполнять.

Представитель Кремля пояснил, что такое положение дел возникло после того, как власти Армении признали границы Азербайджана.

Песков также добавил, что армяно-азербайджанские переговоры по делимитации продолжаются, Баку и Ереван уже согласовали ряд моментов.

Он отметил, что Азербайджан и Армения продолжают работу и по мирному договору, на сегодня ряд статей еще не согласованы.

Напомним, 19 апреля в ходе встречи представителей Азербайджана и Армении по делимитации ее участники согласовали мирный вывод ВС Армении из 4 сел Газахского района Азербайджана.

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