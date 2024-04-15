Выход российских миротворцев из Карабаха соответствует реалиям – Песков

Уход РМК из Азербайджана соответствует ситуации, сложившейся в регионе, такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента.
Дмитрий Песков констатировал, что на данный момент больше нет каких-либо функций, которые российские миротворцы могли бы выполнять.
Представитель Кремля пояснил, что такое положение дел возникло после того, как власти Армении признали границы Азербайджана.
Песков также добавил, что армяно-азербайджанские переговоры по делимитации продолжаются, Баку и Ереван уже согласовали ряд моментов.
Он отметил, что Азербайджан и Армения продолжают работу и по мирному договору, на сегодня ряд статей еще не согласованы.
Напомним, 19 апреля в ходе встречи представителей Азербайджана и Армении по делимитации ее участники согласовали мирный вывод ВС Армении из 4 сел Газахского района Азербайджана.