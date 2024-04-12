Мир приветствует деоккупацию сел Газахского района

Внешнеполитические ведомства стран мира, а также крупные политические деятели общественных организаций приветствовали соглашение о мирном возвращении Арменией под контроль Баку четырех сел Газахского района Азербайджана.

Накануне Госкомиссия по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией согласовала вопрос мирного возвращения под контроль Баку четырех сел Газахского района Азербайджанской Республики - Баганыс Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы, предварительно согласовав границы между этими селами и прилегающими к ним населенными пунктами на территории Армении - деревнями Баганис (Баганыс), Воскепар (Аскипара), Киранц (Гюней) и Беркабер (Бибиш).

Столь важное событие для армяно-азербайджанского урегулирования и современной истории Южного Кавказа в целом оценили внешнеполитические ведомства многих стран.

Так, министерство иностранных дел Турции распространило заявление.

"Мы приветствуем достигнутую 19 апреля 2024 года на встрече Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой договоренность о возвращении Азербайджану четырех сел, находившихся под оккупацией в течение 30 лет, и продолжении работы по делимитации. Это позитивное развитие, достигнутое посредством прямых переговоров, является важным шагом на пути к подписанию мирного соглашения"

- МИД Турции

То, что Алма-Атинскую декларация 1991 стала основой для делимитации границы между двумя Азербайджаном и Арменией, приветствуют и в США, написал в своем аккаунте в соцсети Х госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Это важный шаг на пути к заключению прочного мирного соглашения"

- Энтони Блинкен

Решить все оставшиеся двусторонние вопросы для нормализации отношений Азербайджан и Армению призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, заявил сегодня официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь внимательно следил за процессом нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Он приветствует соглашение, достигнутое 19 апреля между соответствующими государственными комиссиями по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном. Генсек призывает стороны продолжить делимитацию и демаркацию оставшихся участков границы и решить все нерешенные двусторонние вопросы для полной нормализации отношений"

- Стефан Дюжаррик

Оказать всю возможную поддержку на пути к прочному миру между Азербайджаном и Арменией готова и Германия, говорится в публикации на странице МИД страны в соцсети Х.

"Достижение Азербайджаном и Арменией договоренности о демаркации границы на основе Алма-Атинской декларации 1991 года устраняет серьезное препятствие на пути к мирному соглашению. Германия готова оказать всю возможную поддержку, чтобы поддержать путь к устойчивому миру"

- МИД Германии

Возвращение Арменией четырех сел Азербайджану является долгожданным историческим событием и значительным дипломатическим триумфом Азербайджана, заявил исполнительный директор Пакистанского исследовательского центра сообщества с общим будущим (PRCCSF) Халид Таймур Акрам.

"Это историческое событие для мира на Южном Кавказе. Это достижение - свидетельство дальновидного и прагматичного внешнеполитического подхода президента Ильхама Алиева. "Неизменная готовность Азербайджана к конструктивному диалогу подчеркивает его приверженность мирному урегулированию конфликтов, способствуя тем самым сотрудничеству, стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа"

- Халид Таймур Акрам

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне в ходе восьмой встречи Госкомиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией стороны пришли к решению о мирном возвращении под контроль Баку четырех сел Газахского района Азербайджанской Республики - Баганыс Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы. Председателями на встрече выступили заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и вице-премьер Армении Мгер Григорян.