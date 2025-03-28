Нефть падает к $60 за баррель

Цены на нефть упали примерно на 3%. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на бирже ICE Futures составляет $63,68. Фьючерсы на WTI опустились до $60,11 за баррель.

Введенные Дональдом Трампом торговые пошлины, а также решение ОПЕК+ об ускорении наращивания нефтедобычи спровоцировали падение стоимости нефти.

Если в пятницу цена на нефть на фоне шагов США во внешнеторговой политике и решений ОПЕК+ упала до минимумов с 2021 года, то сегодня она потеряла около 3%.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 13:45 мск стоили $63,68 – на 2,9% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Стоимость майских фьючерсов на WTI на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX упала до $60,11 за баррель (-3,03%).

В воскресенье компания Saudi Amarco объявила с снижении цен на все сорта нефти для азиатских покупателей на $2,3 за баррель – максимум с октября 2022 года.

Стоимость для США будет сокращена на $0,2 за баррель, для Северо-Западной Европы и Средиземноморья – на $0,5 за баррель.

Почему рушатся цены на нефть?

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил резкое снижение котировок июньских фьючерсов на эталонные марки нефти паникой на рынке после начала президентом США Дональдом Трампом тарифной войны.

"Это падение в основном связано с ожиданиями от темпов развития мировой экономики, поскольку от них зависят темпов роста спроса на энергоносители в целом и на нефть в частности. Началось торговое противостояние, так как Соединенные Штаты ввели пошлины против целого ряда стран – сейчас, во-первых, все трейдеры ждут реакции этих стран на американские пошлины (а те явно будут как-то в том же духе отвечать США), во-вторых, все следят за реакцией рынка. Может сложиться такая ситуация, что темпы роста мировой экономики действительно начнут замедляться, люди будут меньше потреблять товаров, а значит, меньше товаров будет производиться, от чего снизится спрос на нефть и нефтепродукты", - прежде всего сказал он.

"Однако то, что мы видим сейчас – это не просто ожидание, а истерика, паника. Как любая истерика и паника, она имеет свойство заканчиваться, особенно на таких рынках, как энергетические. Причина проста: трейдеры не могут вести себя так, будто спрос падает бесконечно долго, когда объективного подтверждения падения спроса не наблюдается. Сейчас ведь мы имеем дело только с прогнозами снижения спроса, но не со статистикой динамики спроса. Соответственно, стоит ожидать, что котировки быстро упрутся в некое конъюнктурное дно, от которого они оттолкнутся и начнут восстанавливаться", - обратил внимание Александр Фролов.

"Фактически, это уже происходит. Падения котировок еще возможны, однако уже фиксируется обратная динамика. В целом, новое падение цен может быть каким угодно, если появятся объективные обстоятельства, а не смутные ожидания, как сейчас. Толкать цены вниз может перепроизводство нефти, однако, как только оно станет явным, страны ОПЕК+ снизят свои планы по добыче. Пока что они исходят из того, что объективные рыночные обстоятельства позволяют ускоренными темпами восстанавливать добычу – в мае на 411 тыс баррелей в сутки", - отметил экономист.

"Таким образом, сейчас есть возможности для контроля баланса между спросом и предложением. Поэтому, даже если и дальше будут снижаться цены на нефть, объективные предпосылки для этого снижения быстро закончатся. Сейчас их попросту нет, есть только ожидания негативной динамики, еще ничем не подкрепленные", - заключил Александр Фролов.