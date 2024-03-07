От "Сибириады" до "Оклахомы": самые известные фильмы про нефть

В России собираются снять фильм о прославленном нефтянике Фармане Салманове. Где и когда было объявлено об этих планах, какие фильмы о Салманове сняли в СССР, какие голливудские картины про нефть приобрели наибольшую популярность?

О Фармане Салманове снимут еще один фильм

На прошедшем в марте в Ханты-Мансийске XXIII международном фестивале кинодебютов "Дух огня" губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук рассказал о планах снять фильм о легендарном нефтянике Фармане Салманове, который "шел наперекор всему и доказывал, что нефть в Западной Сибири есть".

Благодаря его труду открыли тут нефть, и это стало нефтегазовой провинцией, одной из ведущих в мире

— губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

Эту инициативу поддержал начальник департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию "Газпром нефти" Александр Дыбаль. Он назвал Салманова первопроходцем, который действовал "вопреки всему".

Это наш Королев, как в космосе

— Дыбаль

В основу каких фильмов легли факты из жизни Салманова?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Стратегия риска"

Трехсерийный художественный телефильм "Стратегия риска" рассказывает о том, как в начале 1960-х годов в Тюменской области была открыта богатейшая Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция. Главный герой — молодой бакинец Фарид Аскеров, который руководит небольшой нефтеразведочной экспедицией. Он уверен, что работы на выделенной его экспедиции территории не имеют смысла, однако руководство не реагирует на эти доводы. Проанализировав имеющиеся геологические материалы, Аскеров вырабатывает свою "стратегию риска": создавая видимость продолжения работ на старом участке, он без разрешения начальства перевозит оборудование и персонал экспедиции на другое место, и в итоге именно там находят нефть.

Сценарий написал Рустам Ибрагимбеков, который уже был известен своими работами в театре и кино, а поставил фильм Александр Прошкин, незадолго до "Стратегии риска" снявший популярный телесериал "Ольга Сергеевна". Главную роль сыграл Александр Парра, в картине снимались Александр Пороховщиков, Лев Дуров, Армен Джигарханян и другие популярные актеры.

Основные съемки проходили летом 1977 года в прикамском поселке Полазна. Также фильм снимали в Красновишерске, Перми и Москве. Премьерный показ состоялся с 28 по 30 ноября 1978 года по Первой программе Центрального телевидения.

"Сибириада"

История фильма "Сибириада" началась летом 1974 года, когда председатель Госкино СССР Филипп Ермаш предложил Андрею Кончаловскому поставить к очередному съезду КПСС фильм о жизни нефтяников. Режиссер согласился и вместе с Валентином Ежовым начал работать над сценарием. Постепенно производственная тема стала дополняться рассказом о судьбах людей на протяжении нескольких поколений. Кончаловский отмечал, что для него "это была самая серьезная попытка проникнуть в метафизику человека и природы". Действие в четырех частях киноэпопеи разворачивается в 1900-х — 1960-х годах в глухой сибирской деревне Елань вокруг конфликта двух семей. А в основу "нефтяной" линии сценария легла борьба Фармана Салманова за поиск нефти в Тюменской области. Он стал прототипом одного из героев двух последних частей картины — геолога из Азербайджана Тофика Рустамова, роль которого исполнил Руслан Микаберидзе. В фильме также снимались Виталий Соломин, Никита Михалков, Павел Кадочников, Людмила Гурченко, Михаил Кононов, другие известные актеры.

Съемки проходили возле деревни Нагорный Иштан в окрестностях Томска и в деревнях Тверской области. Оператор фильма Леван Пааташвили вспоминал о сложностях из-за сцены пожара и аварии на буровой, в которой погибает один из главных героев. Дирекция "Мосфильма" предлагала "снять эти кадры общими планами методом комбинированных съемок на макетах и с дорисовками", но Кончаловский категорически отказался. В итоге съемочной группе "выделили для работы специальный нефтяной полигон с громадной вышкой" в районе Альметьевска.

Премьера фильма состоялась 10 января 1980 года, а еще раньше, в мае 1979-го, "Сибириада" была представлена в основном конкурсе Каннского международного кинофестиваля. По настоянию Кончаловского между частями был сделан пятиминутный антракт: он опасался, что зрителям будет сложно смотреть такой длинный фильм без перерыва. Гурченко, вместе с режиссером и другими исполнителями главных ролей участвовавшая в представлении картины, вспоминала:

Этого перерыва мы боялись. А вдруг уйдут и не придут? Эти пять минут казались вечностью. Мы смотрели на пустые кресла, боялись взглянуть друг другу в лицо.

Однако зрители в зал вернулись и в финале аплодировали, а жюри отметило "Сибириаду" второй по значимости наградой — Гран-при.

Как снимали про нефть в Голливуде?

© Фото: Miscellaneous Items in High Demand, PPOC, Library of Congress

"Оклахома, как она есть"

Тема добычи нефти составляет сюжетную основу многих популярных голливудских фильмов. Так, в начале 1970-х к ней обратился известный режиссер Стэнли Крамер, сняв фильм "Оклахома, как она есть". Действие картины происходит в американском штате Оклахома на рубеже XIX—XX веков, во времена нефтяного бума. В центре сюжета — история одинокой молодой женщины, владелицы участка, на котором найдена нефть. Отстаивая права на эту землю, она вступает в борьбу с крупной нефтяной компанией. В июле 1973 года на Московском международном кинофестивале фильм, главные роли в котором исполнили знаменитые Фэй Данауэй и Джордж Скотт, получил Золотой приз.

"Нефть"

Эпическую драму "Нефть" режиссер Пол Томас Андерсон снял в 2007 году. Фильм стал вольной экранизацией романа классика американской литературы Эптона Синклера "Нефть!" 1927 года. Действие этой картины тоже происходит в период нефтяного бума, но в Калифорнии. Герой случайно находит нефть и за несколько лет становится преуспевающим предпринимателем. В 2008 году "Нефть" была отмечена многими престижными наградами. Так, на Берлинском международном кинофестивале Андерсон получил "Серебряного медведя", фильм претендовал на восемь "Оскаров" и выиграл два: исполнитель главной роли Дэниел Дэй-Льюис был признан лучшим актером, а Роберт Элсвит победил в номинации "Лучшая операторская работа".