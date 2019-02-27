Фарман Салманов – легендарный первооткрыватель нефти в Сибири

Стать нефтяником Фарман Салманов решил, учась в школе, а Сибирью интересовался с детства. В этот регион он студентом приезжал на практику, а потом проработал более 30 лет и участвовал в открытии более 150 месторождений. Расскажем о том, где учился Салманов, какие месторождения открыл и как в России и Азербайджане хранят память о нем.

Когда и почему Фарман Салманов стал интересоваться Сибирью?

Фарман Салманов родился 28 июля 1931 года в селе Морул Шамкирского района Азербайджана. Большое влияние на него оказал дед: Сулейман Салманов в 17 лет был осужден и приговорен к многолетней ссылке в Сибири. Он участвовал в русско-японской войне, проявил храбрость, был награжден и освобожден, женился на сибирячке Ольге и с семьей вернулся на родину. Интерес к Сибири у Фармана появился благодаря рассказам деда о том, "какая там красивая природа и какой крепкий народ".

Я слушал и удивлялся: неужели человек и в самом деле может пешком ходить по реке? Может, улыбался дед, ведь зимой там очень холодно и все реки покрываются толстым льдом. Это было мое первое, заочное знакомство с Сибирью

— Салманов.

А дядя Фармана привозил ему из Баку книги Владимира Обручева "Мои путешествия по Сибири" и "От Кяхты до Кульджи".

Судьбоносная встреча

Когда Фарман учился в 8-м классе, в его школу в Шамкире приехал министр нефтяной промышленности СССР Николай Байбаков – уроженец Баку, выпускник Азербайджанского нефтяного института. Эту встречу Салманов позже называл судьбоносной. Ему поручили рассказать министру о школе, а потом Байбаков поинтересовался, кем хочет стать Фарман.

Я ответил: "Нефтяником". Он похвалил мой выбор и сказал: "Нефть — будущее нашей страны"

— нефтяник.

В 1947 году он окончил школу, два года проработал в гидрологической экспедиции, а потом поступил на геологоразведочный факультет Азербайджанского индустриального института. Студент серьезно интересовался нефтеразведкой, ездил на практику в Новосибирск и Тюмень, а вторую — преддипломную — практику проходил в небольшом городе Колпашеве, расположенном на правом берегу Оби. В 1954 году Салманов успешно окончил институт, получил специальность "горный инженер-геолог", и комиссия по распределению оставила его в Баку. Однако молодой специалист хотел работать в Западной Сибири, веря в перспективность этого региона, и обратился к Байбакову с просьбой о переводе. "Прошу вас оказать содействие в получении направления на работу в Западную Сибирь. Это мне советует ваш (и ныне – мой) руководитель, профессор Михаил Владимирович Абрамович", – говорилось в его телеграмме. Салманова вызвали в Москву, "направили искать нефть в Кузбасс и даже деньги на билет выдали".

Как Салманов стал сибиряком?

С 1955 года он руководил Плотниковской, а потом Грязненской нефтегазоразведочными экспедициями в Кемеровскойй области. Однако поняв, что искать нефть там бесполезно, в августе 1957 года Салманов принял рискованное решение — без разрешения начальства перебраться на север Тюменской области. Он собрал добровольцев из числа своих подчиненных, погрузил на арендованные баржи буровые установки, экспедиция по рекам перебралась под Сургут и начала там разведывательные работы. Из-за этой перебазировки, по словам Салманова, "шуму было много", его даже хотели снять с должности, "но в конце концов разрешили остаться": была создана Сургутская нефтеразведочная экспедиция, которую он возглавил.

К началу 1958 года в Сургутском Приобье работало уже несколько сейсмических партий, в 1959-м возле села Шаим был обнаружен нефтегазоносный пласт, а через год бригада Семена Урусова получила там промышленный приток нефти.

И пусть не наша экспедиция сделала открытие — радость была всеобщей

— Салманов.

Его экспедиция продолжала работу, и первая скважина в районе села Мегион дала фонтан нефти 21 марта 1961 года, в день, когда отмечался любимый азербайджанский праздник Салманова — Новруз байрам. Вскоре после Мегионского было открыто Усть-Балыкское месторождение — стало понятно, что в СССР появилась новая крупнейшая нефтегазоносная провинция. "Открытие месторождения — самое захватывающее, что было в моей жизни", — признавался нефтяник.

Как Салманов строил Горноправдинск?

В 1962 году Салманов был назначен главным геологом Усть-Балыкской нефтеразведочной экспедиции, а потом попросил перевести его на новые осваиваемые участки и в 1964-м стал начальником Правдинской нефтеразведочной экспедиции. Первое крупное месторождение, открытое в том районе под его руководством, получило название Правдинское, а новый поселок – Горноправдинск. Создавая его, Салманов проявил себя умелым организатором: за короткий срок были построены детский сад, поликлиника, музыкальная школа, стадион; в поселке удалось сохранить деревья и даже вырастить цветы.

Я все время мечтал о том времени, когда на Севере можно будет выращивать цветы. Солидные люди называли меня фантазером. Но на третий год существования Правдинской экспедиции мы своими силами построили теплицу. И женщинам подарили на 8 марта букеты цветов

– нефтяник.

В Горноправдинске проводились крупные геологические совещания, туда приезжали руководители государства, известные ученые, космонавты, артисты, писатели, спортсмены.

В 1970 году Салманов получил назначение в Главном Тюменском геологическом управлении ("Главтюменьгеология"): стал главным геологом по нефти и газу, а через восемь лет – руководителем управления. В Западной Сибири он проработал больше 30 лет и был первооткрывателем и участником открытий более 150 месторождений нефти и газа. В 1966 году геолог получил звание Героя Социалистического Труда, в 1970-м был отмечен Ленинской премией.

Салманов — ученый

В середине 1960-х свой опыт практика и организатора геологоразведочных работ Салманов обобщил в целом ряде научных публикаций. В январе 1968 года его защиту кандидатской диссертации в Институте геологии и геофизики Сибирского отделения АН СССР снимали сразу две киностудии — Свердловская и Азербайджанская. Через четыре года Салманов защитил докторскую диссертацию, в 1980 году за монографию "Закономерности распределения крупных месторождений нефти и газа в земной коре" получил премию имени Ивана Губкина АН СССР, а в 1991-м стал членом-корреспондентом РАН.

В 1987-1991 годах он занимал пост первого заместителя министра геологии СССР, в 1992-м создал компанию "Роспан" и до 2001 года являлся ее президентом, потом был советником председателя совета директоров нефтегазовой компании "Итера". Скончался заслуженный геолог России 31 марта 2007 года и был похоронен на Ваганьковском кладбище. На надгробном памятнике скульптор Заур Рзаев изобразил карту севера Западной Сибири, на которой отмечены географические точки, где работал Салманов, и открытые при его участии месторождения.

Как в России и Азербайджане хранят память о Салманове?

Памятники Салманову есть в Москве, Баку, Сургуте, Салехарде, Ханты-Мансийске и Тюмени, в его честь названы улицы в нескольких сибирских городах, нефтегазоконденсатное месторождение, самолеты и теплоход, имя прославленного нефтяника присвоено аэропорту Сургута. В Российском государственном геологоразведочном университете имени Орджоникидзе открыта аудитория Фармана Салманова, а в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности учреждены две стипендии его имени.