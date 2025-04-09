Вестник Кавказа

Азербайджан на 42% увеличил поставки нефти в Германию

Азербайджан на 42% увеличил поставки нефти в Германию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В начале 2025 года экспорт азербайджанской нефти в Германию вырос на 42%. Германия вошла в тройку основных покупателей нефти у Азербайджана.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в Германию вырос в начале этого года, следует из данных Государственного таможенного комитета республики.

В январе-марте 2025 года поставки составили 500 тыс т сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород  - это на 42,3% больше, чем за тот же период прошлого года. Германия закупила нефти на $276,5 млн, что на 18,7% больше, чем в начале 2024 года.

В первом квартале 2025 года Германия вошла в топ-3 стран-экспортеров нефти Азербайджана.

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