ЕС увеличил импорт нефти из РФ в феврале почти до 600 млн евро

Второй месяц года стал успешным для нефтяного экспорта России в Европу: страны ЕС закупили нефти почти на 600 млн евро.

В феврале Евросоюз нарастил импорт российской нефти до максимальных с октября прошлого года значений. Российской казне поставки в ЕС принесли более 580 млн евро.

В октябре 2024 года Брюссель закупил российской нефти почти на 700 млн евро.

Согласно информации Евростата, во втором месяце года ЕС импортировал на 13% больше нефти, чем в январе.

Почти 250 млн евро в феврале принесли РФ поставки в Венгрию, которая стала крупнейшим покупателем российского "черного золота". Также значительными были поставки в Словакию, которые стоили более 200 млн евро.