Вестник Кавказа

ЕС увеличил импорт нефти из РФ в феврале почти до 600 млн евро

ЕС увеличил импорт нефти из РФ в феврале почти до 600 млн евро
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Второй месяц года стал успешным для нефтяного экспорта России в Европу: страны ЕС закупили нефти почти на 600 млн евро.

В феврале Евросоюз нарастил импорт российской нефти до максимальных с октября прошлого года значений. Российской казне поставки в ЕС принесли более 580 млн евро. 

В октябре 2024 года Брюссель закупил российской нефти почти на 700 млн евро.  

Согласно информации Евростата, во втором месяце года ЕС импортировал на 13% больше нефти, чем в январе. 

Почти 250 млн евро в феврале принесли РФ поставки в Венгрию, которая стала крупнейшим покупателем российского "черного золота". Также значительными были поставки в Словакию, которые стоили более 200 млн евро.

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