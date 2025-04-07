В Грузии сравнили Евросоюз с СССР

В парламенте Грузии заявили, что Евросоюз становится похожим на СССР. Там отметили, что Брюссель пытается шантажировать страны.

Представитель правящей партии "Грузинская мечта" в парламенте страны Давид Матикашвили сравнил Европейский Союз с СССР.

По его мнению, Брюссель все больше и больше становится похожим на Советский Союз. Он добавил, что ЕС пытается шантажировать 61 страну.

Матикашвили добавил, что Евросоюз начнет шантажировать или использовать давление против стран, которые не пойдут по пути решения объявленного из Брюсселя.

Ранее премьер Ираклий Кобахидзе обвинил Европу в том, что она прибегает к методам СССР. Он добавил, что советский менталитет распространен в брюссельской бюрократии.