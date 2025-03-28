Вестник Кавказа

Деньги для подготовки к Олимпиаде будут выплачивать спортсменам в Армении

Адлер
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Армянские спортсмены в скором времени могут начать получать денежные средства для подготовки к ОИ-2028. Они пройдет в США через три года.

В Армении собираются выплачивать деньги спортсменам в рамках подготовки к летней Олимпиаде 2028 года. Об этом гласит проект постановления, который разработало Минобразования, науки, культуры и спорта.

Согласно документу, атлеты будут ежемесячно получать по 450 тыс драмов в месяц. Наставники молодежных команд смогут рассчитывать на 200-250 тыс драмов, а взрослых – на 300-350 тыс. Врачам и массажистам будут начислять по 300 тыс драмов.

Учитывая налоговые вычеты, атлеты в пересчете на валюту будут получать в районе $840, а тренеры и медперсонал – от $370 до $650.

Деньги собираются выплачивать спортсменам, которые заняли одно из первых 8 мест на парижской Олимпиаде в 2024 году, а также на мировых первенствах, которые состоятся в период с 2025 по 2028 год.

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