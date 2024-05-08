Ереван назвал успехом отказ от России

Власти Армении обвинили Россию в невыполнении обязательств по предоставлению военной помощи и заявили о поиске новых международных партнеров, которые смогли бы предоставить вооружение и технику.

Безопасность Армении сильно зависела от России. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян в интервью порталу Civilnet.

По его словам, сейчас страна значительно уменьшила зависимость от РФ и достигла в этом направлении больших успехов.

"Мы видели, что это приведёт к провалу. Мы должны были внести этот крен в отношения, чтобы уменьшить (оружейную) зависимость от России. В плане безопасности достигнуто много успехов. Так, например, в 2020 году 96% вооружения было закуплено у России, за последние 4 года эти 96% уменьшились до менее 10%, и это реальность"

- Армен Григорян

Как заявил Григорян, сейчас страна в поисках зарубежных партнеров, которые смогли бы предоставить Армении вооружение.

Ранее он сообщал, что республика сотрудничает в этой сфере с Индией, Францией и некоторыми европейскими странами.

Кроме этого, он подчеркивал, что Россия не отправила республике ранее закупленное вооружение, которое было необходимо Армении.

Как далеко зайдет отказ Армении от России?

Как пояснил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" доктор экономических наук, профессор, руководитель магистерской программы "Дипломатия" СПбГУ, член Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станислав Ткаченко, часть элиты Армении надеется продолжать получать от России только то, что есть у нее на данный момент, а именно членство в ЕАЭС, подразумевающее зону свободной торговли, движение людей, движение капиталов.

"Представление РФ об идеальном сотрудничестве включало вопросы безопасности, обороны, плюс создание каких-то интеграционных структур, может быть, единая налоговая политика или единый центральный банк. Все это, конечно, Армения отрицает и думает, что она может начать процесс сближения и затем вступления в ЕС. Но для того, чтобы этот процесс – который, с моей точки зрения, никогда у нее не получится – проходил спокойно, им необходимо сохранить то, что есть сейчас. Единственный ценный актив, который на данный момент еще есть у Армении, – это как раз ЕАЭС с доступом на российский рынок и быстрыми темпами роста армянской экономики за счет этого доступа на российский рынок", – пояснил эксперт.

"То есть, армянская сторона ни на что больше претендовать не будет, игнорируя любые другие интеграционные инициативы. Но то, что уже есть в экономической сфере, они отдавать не будут и будут делать все возможное, чтобы это сохранить", – добавил он.

Обеспечит ли Запад безопасность Армении?

Станислав Ткаченко также заявил, что Запад, несмотря на обещания, не сможет реализовать на практике гарантии безопасности, так как в принципе не обладает необходимыми возможностями. "Угрозы армянской безопасности находятся не только в Азербайджане, в незавершенном процессе фиксации границ и подписания мира. Угрозы для армянской безопасности есть и внутри страны: это расколотое общество, неприятие итогов войны и взаимные обвинения. И также Турция по-прежнему является для Армении в общем одной из недружественной страной. Поэтому ответ четкий: однозначно нет", – подчеркнул он.

Армения и ОДКБ

Эксперт добавил, что нынешний курс Армении на диверсификацию в области безопасности никоим образом не сочетается с членством в ОДКБ.

"Армения считает, что в рамках ОДКБ у них есть некий капитал, которым они могут спекулировать, обменивая его на какие-то преференции со стороны Запада. Они думают, что они могут вообще выйти из ОДКБ, променяв его на эти преференции или военные поставки, возможно, на членство в каких-то объединениях. Но уже сейчас становится понятно, что Западу нечего предложить", – заключил Станислав Ткаченко.