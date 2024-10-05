Вестник Кавказа

Кубок Европы по дзюдо завершился успехом для Азербайджана

Кубок Европы по дзюдо завершился успехом для Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанские дзюдоисты на Кубке Европы завоевали семь медалей. В общем зачете Азербайджан стал вторым, среди 23 стран в соревнованиях - первым.

Сборная Азербайджана взяла Кубке Европы по дзюдо семь медалей различного достоинства.

Во второй день молодежных соревнований сборная Азербайджана завоевала одно "золото" и два "серебра". Титул чемпиона получил Рамазан Ахмедов, он стал лучшим в весовой категории +100 кг. Серебряные награды завоевали Сулейман Шукюров в весе -81 кг и Тунджай Шамиль в весе -90 кг.

В первый день соревнований золотых медалей были удостоены азербайджанские спортсмены Фарид Гараев (-60 кг) и Магомед Мусаев (-66 кг), также были взяты две "бронзы", медали получили Нихад Мамишов (-66 кг) и Абиль Юсубов (-73 кг).

На Кубке сборная Азербайджана по дзюдо в составе семи юношей-призеров завершила выступления, оказавшись на первом месте среди 23 стран в соревнованиях и на втором месте в общем зачете.

Молодежные состязания прошли в польском городе Познань.

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