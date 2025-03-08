Правительство Грузии уделит особое внимание спорту

Спорту необходимо уделять особое внимание, так как он составляет здоровье нации, заявил премьер-министр Грузии. Правительство страны ценит достижения спортсменов и вкладывается в развитие инфраструктуры.

Спорт – это здоровье нации, он заслуживает особого внимания, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Мы стараемся максимально оценить все достижения в спорте, наших спортсменов и команд. Второе – мы много инвестируем в развитие спортивной инфраструктуры. Это, прежде всего, многофункциональные спортивные центры"

- Ираклий Кобахидзе

Он отметил, что грузинское правительство должно заняться созданием инфраструктуры для разного спорта, особенно для детей. В этом направлении уже есть определенные подвижки: разработана двухмиллиардная программа, которая будет реализована по всей стране.

Напомним, что в прошлом месяце Грузия показала впечатляющие результаты в двух матчах против сборной Армении по футболу в рамках Лиги наций УЕФА: в одном случае игра завершилась со счетом 3:0, а в другом – 6:1.