Вестник Кавказа

Метро планируют расширить в Тбилиси

Метро планируют расширить в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти грузинской столицы намерены расширить городскую подземку. Ожидается, что там возведут несколько новых станций.

В метро Тбилиси могут появиться две новые станции. Изучением данного вопроса занялась Транспортная Компания Тбилиси, которая уже заказала отчет по расходам и плану их строительства.

Планируется, что станции будут располагаться на ветке "Варкетили" – "Театр Ахметели". Одну из них возведут примерно в 2 км от станции "Театр Ахметели", а вторую – в 3 км от станции "Варкитили".

Другие подробности строительства на данный момент не сообщаются.

Напомним, в настоящее время в метрополитене грузинской столицы всего две ветки. Одна из них состоит из 16 станций, а другая – из 7. Общая протяженность линий составляет 57 км.

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