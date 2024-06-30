Метро планируют расширить в Тбилиси

Власти грузинской столицы намерены расширить городскую подземку. Ожидается, что там возведут несколько новых станций.

В метро Тбилиси могут появиться две новые станции. Изучением данного вопроса занялась Транспортная Компания Тбилиси, которая уже заказала отчет по расходам и плану их строительства.

Планируется, что станции будут располагаться на ветке "Варкетили" – "Театр Ахметели". Одну из них возведут примерно в 2 км от станции "Театр Ахметели", а вторую – в 3 км от станции "Варкитили".

Другие подробности строительства на данный момент не сообщаются.

Напомним, в настоящее время в метрополитене грузинской столицы всего две ветки. Одна из них состоит из 16 станций, а другая – из 7. Общая протяженность линий составляет 57 км.