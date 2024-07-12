Глава Минэкономики Азербайджана посетит Пакистан

Во вторник визит в Пакистан совершит министр экономики Азербайджана. Запланировано подписание двусторонних меморандумов и соглашений по инвестпроектам.
Глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров завтра отправится с визитом в Исламабад, информирует министерство иностранных дел Пакистана.
Микаил Джаббаров встретится с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, также запланированы переговоры по вопросам инвестиций с делегацией, возглавляемой заместителем премьера Пакистана, главой МИД республики Мухаммадом Исхаком Даром.
В рамках визита планируется заключение меморандумов о взаимопонимании и соглашений по инвестиционным проектам между Азербайджаном и Пакистаном.