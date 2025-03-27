В МИД РФ назвали один из главных вопросов в переговорах с США

Один из главных вопросов в рамках контактов Москвы и Вашингтона назвали в МИД РФ. Москва работает над тем, чтобы вернуть дипсобственность в США.

В списке тем, обсуждаемых на российско-американских переговорах одной из главных является возвращение российской дипсобственности на территории США, поделился замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Утвердительный ответ он дал на соответствующий вопрос в беседе с "Известиями".

"Да, безусловно. Это один из главных вопросов"

– Сергей Рябков

Он уточнил, что Москва пытается восстановить российскую дипломатическую собственность и будет добиваться решения этого вопроса. "Это наша задача", – заключил дипломат.