Вестник Кавказа

В МИД РФ назвали один из главных вопросов в переговорах с США

Рябков Сергей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Один из главных вопросов в рамках контактов Москвы и Вашингтона назвали в МИД РФ. Москва работает над тем, чтобы вернуть дипсобственность в США.

В списке тем, обсуждаемых на российско-американских переговорах одной из главных является возвращение российской дипсобственности на территории США, поделился замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Утвердительный ответ он дал на соответствующий вопрос в беседе с "Известиями".

"Да, безусловно. Это один из главных вопросов"

– Сергей Рябков

Он уточнил, что Москва пытается восстановить российскую дипломатическую собственность и будет добиваться решения этого вопроса. "Это наша задача", – заключил дипломат.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1230 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Подготовку к Олимпиаде-2028 спортсмены из России могут пройти в США

Подготовку к Олимпиаде-2028 спортсмены из России могут пройти в США

Американские компании стремятся вернуться в Россию – Дмитриев

Американские компании стремятся вернуться в Россию – Дмитриев

Россия и США начали &quot;уважительный диалог&quot;

Россия и США начали "уважительный диалог"

В Белом доме рассказали, почему не ввели пошлины против России

В Белом доме рассказали, почему не ввели пошлины против России

Визит главы РФПИ в США завершился

Визит главы РФПИ в США завершился

Хоккеист Овечкин повторил &quot;вечный&quot; рекорд Гретцки в НХЛ

Хоккеист Овечкин повторил "вечный" рекорд Гретцки в НХЛ

Как пошлины Трампа повлияют на Россию? Ответ Пескова

Как пошлины Трампа повлияют на Россию? Ответ Пескова

Песков заявил об осторожном оптимизме в отношениях с США

Песков заявил об осторожном оптимизме в отношениях с США

Госсекретарь США рассказал о переговорах с Кириллом Дмитриевым

Госсекретарь США рассказал о переговорах с Кириллом Дмитриевым

Контакты РФ и США не влияют на отношения РФ с Ираном – Песков

Контакты РФ и США не влияют на отношения РФ с Ираном – Песков

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы