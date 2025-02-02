Вестник Кавказа

Пошлины Трампа: названо условие сделки США с Китаем

Пошлины Трампа: названо условие сделки США с Китаем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент США озвучил условие для заключения торговой сделки с Китаем. Необходимо соблюдение торгового баланса, заявил Трамп.

Сделка США и КНР возможна лишь при ликвидации дефицита торгового баланса, объявил американский лидер Дональд Трамп.

По словам президента США, страна ежегодно теряет из-за Китая сотни миллиардов долларов.

"И если мы не решим эту проблему, я не собираюсь заключать сделку. Я готов на сделку, но им придется решить проблему с профицитом…"

– Трамп

Новые пошлины США были объявлены 2 апреля, в результате суммарно пошлины на китайские товары выросли до 54%. В ответ Китай также ввел дополнительные пошлины для США в размере 34%.

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