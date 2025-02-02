Пошлины Трампа: названо условие сделки США с Китаем

Президент США озвучил условие для заключения торговой сделки с Китаем. Необходимо соблюдение торгового баланса, заявил Трамп.
Сделка США и КНР возможна лишь при ликвидации дефицита торгового баланса, объявил американский лидер Дональд Трамп.
По словам президента США, страна ежегодно теряет из-за Китая сотни миллиардов долларов.
"И если мы не решим эту проблему, я не собираюсь заключать сделку. Я готов на сделку, но им придется решить проблему с профицитом…"
– Трамп
Новые пошлины США были объявлены 2 апреля, в результате суммарно пошлины на китайские товары выросли до 54%. В ответ Китай также ввел дополнительные пошлины для США в размере 34%.