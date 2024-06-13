Команда Пашиняна зачастила во Францию

Рабочий визит секретаря Совета безопасности Армении в Париж продолжается. Сегодня Армен Григорян принял участие в переговорах с еще одним советником президента.

Встреча секретаря армянского Совбеза Армена Григоряна с советником президента Франции прошла в Париже, о ней написал сам армянский политик на своей странице в соцсети.

По его словам, он побеседовал с советником президента по иностранным делам Эммануэлем Бонном.

Григорян озвучил и повестку встречи. Секретарь СБ РА уточнил, что в ходе переговоров рассматривались развитие армяно-французских отношений, а также сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах.

Кроме того, обсуждалась и ситуация с безопасностью в регионе. Ее обрисовал собеседнику сам Григорян.

"В контексте вышеизложенного мы обсудили перспективы двустороннего сотрудничества"

– секретарь СБ РА

Напомним, накануне Григорян сообщил, что провел переговоры с дипломатическим советником Эммануэля Макрона Бертраном Бухвальтером и дипломатом Брисом Рокфеем.

Почти в одно время с секретарем Совбеза Париж посетил министр обороны. Сурен Папикян. В программу его поездки также вошли переговоры с представителями французского руководства. Министр также подписал контракт о приобретении у Франции гаубиц Caesar.