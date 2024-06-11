Активность Франции в Армении беспокоит Россию

17 июня Париж и Ереван сделали еще один шаг к тому, чтобы вывести на новый уровень свои военно-политические отношения.

На днях Франция и Армения достигли новых соглашений в военно-технической сфере. Ереван подписал договор с французской компанией KNDS. "В рамках рабочего визита во Францию 17 июня министр обороны Армении Сурен Папикян встретился с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню. В ходе встречи был обсужден текущий процесс сотрудничества между Арменией и Францией в сфере обороны", - заявили в Минобороны Армении.

Папикян представил реформы в сфере обороны и работы, осуществляемые в этом направлении. "Стороны отметили важность военно-технического сотрудничества, вокруг которого достигнуты новые договоренности", - говорилось в сообщении армянского оборонного ведомства.

На следующий день французская сторона уточнила, что конкретно Армения может в ближайшее время получить от Парижа. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню написал в соцсети Х о поставках самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. "Мы продолжаем укреплять наши оборонные отношения с Арменией. Новая важная веха – подписание контракта на приобретение пушек Caesar", – отметил он.

Французское перевооружение Армении

Визит Лекорню в Ереван - уже второй в 2024 году. В прошлый раз он посещал республику в феврале. На той встрече французский чиновник сообщил о готовности передать Армении ракеты для систем ПВО, если в этом будет необходимость. Папикян и Лекорню подписали ряд соглашений о военной кооперации. Министр обороны Франции сказал, что его страна поставила Армении приборы ночного видения и готовит поставки бронемашин "Бастион".

Во время февральского визита Лекорню дал понять, что Франция готова привозить в Армению все новые и более совершенные системы оружия. В частности, ракеты средней и меньшей дальности. "О ПВО скажу о ракетах малой, средней и иной дальности: если Армения будет нуждаться в них, то эти ракеты также будут переданы в ваше распоряжение", — сказал он на совместном брифинге с армянским коллегой.

За два дня до визита министра обороны Франции, 21 февраля, французский президент Эммануэль Макрон провел встречу с Николом Пашиняном в Париже. Они обсудили вопросы безопасности и вызовы, с которыми сталкиваются обе страны на Южном Кавказе.

Реакция России

Сближение Армении в целом с ЕС и в частности с Францией Россия закономерно воспринимает как грозу своим интересам. Сегодня два представителя МИД РФ раскритиковали армяно-французское военно-техническое сотрудничество. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин, сказавший недавно, что интеграция Армении с Западом делает невозможным сохранение ее союзнических отношений с Россией, так прокомментировал покупку гаубиц Caesar: "Не знаю региона, где поставки западного оружия улучшили бы ситуацию".

Чуть точнее и яснее высказалась пресс-секретарь МИД Мария Захарова. Она обвинила Францию в провокации "очередного витка эскалации" в регионе. "Париж стремится использовать имеющиеся разногласия внутри стран или между странами в качестве инструмента для достижения исключительно собственных конъюнктурных целей. Под собственными конъюнктурными целями я подразумеваю не только личный интерес Елисейского дворца, но и Францию как проводника, так сказать, идеологии НАТО", - заметила Захарова.

К чему ведут поставки французского оружия в Ереван?

В Баку давали понять, что с беспокойством относятся к перевооружению ВС Армении, поставкам западного оружия в Ереван и размещение тяжелой военной техники на условной армяно-азербайджанской границе. Ряд экспертов высказывает опасения, что Баку, восприняв эти действия как угрозу и попытку реванша со стороны Армении, может пойти на превентивные военные действия. Вот почему предупреждения Захаровой звучат крайне убедительно.

В случае эскалации и даже поражения Армении, как ни странно, Франция все равно останется в выигрыше. Ведь Пашинян снова начнет обвинять Россию в предательстве и найдет удобный повод для выхода из ОДКБ. Париж и ЕС только и ждут момента, чтобы заменить российскую военную базу франко-европейской.