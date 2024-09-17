Глава Минэкономики Армении летит на винный конгресс во Францию

Министр экономики Армении приедет во Францию в пятницу. Цель поездки – участие во Всемирном конгрессе виноградарства и виноделия.

В пятницу, 11 октября, глава Минэкономики Армении вылетел во французский Дижон. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

Вместе с Геворгом Папояном во Францию отправился замглавы ведомства Арман Ходжоян.

В Дижоне они примут участие в 45-м Всемирном конгрессе виноградарства и виноделия, который стартует в ближайший понедельник. Он пройдет 14-18 октября и будет посвящен 100-летнему юбилею Международной организации виноградарства и виноделия.

В рамках мероприятия будут организованы разнообразные конференции, технические посещения для знакомства с гастрономической культурой Франции и тематические вечера.

Напомним, 44-й конгресс состоялся в Испании.