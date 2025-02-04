Пашинян встретился с Макроном в Париже

Армянский премьер Никол Пашинян в первый день визита в Париж был принят президентом Франции Эммануэлем Макроном. Кадры начала встречи размещены в соцсетях армянского лидера.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон сегодня встретились в Париже. Видеозапись своего прибытия в Елисейский дворец глава армянского правительства опубликовал на своей странице в соцсети.

Макрон приветствовал визит Пашиняна и выразил благодарность за то, что армянский премьер принял направленное ему приглашение поучаствовать в Саммите по действиям в области ИИ. Французский президент обратил внимание на важность продолжительного развития армяно-французского сотрудничества, которое ведется по множеству направлений, а также подтвердил, что Франция будет поддерживать обеспечение развития и стабильности Армении.

"Премьер-министр Никол Пашинян выразил благодарность за теплый прием, подчеркнув, что 2024 год был очень динамичным в плане армяно-французских отношений. Премьер-министр подчеркнул, что между главами и ведомствами двух государств состоялись многочисленные встречи, поддерживаются регулярные контакты, и сегодня отношения между Арменией и Францией достигли нового уровня"

– пресс-служба армянского премьера

В числе прочих главы государств поговорили о возможности реализации совместных программ в экономике, инфраструктуре, дорожном строительстве, энергетике, образовании, туризме и так далее. Были подняты и региональные вопросы.

Кроме того, Макрон и Пашинян поговорили о перспективах дальнейшего развития сотрудничества между Арменией и ЕС и продвижении демократических реформ в Армении.

Во Францию Пашинян прилетел сегодня. В Париж он прибыл из США, где пробыл неделю и провел в том числе переговоры с вице-президентом Америки Джеем Ди Вэнсом. На ней стороны коснулись армяно-американских отношений, а также обсудили двустороннюю повестку.