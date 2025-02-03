Вестник Кавказа

Пашинян отправился в Париж после недели в США

Пашинян отправился в Париж после недели в США
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Армянский премьер отбыл с двухдневным визитом во Францию. В планах Пашиняна встреча с Макроном и саммит, посвященный ИИ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направляется сегодня в Париж, информирует пресс-служба администрации премьера РА.

Визит армянского премьера во Францию рассчитан на два дня, Пашинян будет находиться в Париже 10 и 11 февраля. В рамках визита премьер примет участие в саммите, посвященном Искусственному интеллекту (ИИ), а также проведет встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Саммит действий в области ИИ AI Action Summi откроется в понедельник во французской столице, он будет проходить под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

На прошлой неделе Пашинян совершил визит в США.

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