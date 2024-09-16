Члены МОФ не поддержали провокацию Армении

Франция продолжает открыто поддерживать Армению в вопросах, направленных против суверенитета Азербайджана. В этот раз попытка посягнуть на целостность республики была предпринята на саммите МОФ, которая провалилась благодаря протесту большинства ее членов.

Париж открыто поддерживает Армению и пренебрегает принципами Международной организацией Франкофонии (МОФ) тем, что включает в повестку саммита положения, целью которых выступает посягательство на независимость и территориальную целостность Азербайджана, рассказали в МИД АР.

Ереван утверждает, что положения были одобрены на саммите МОФ, хотя на самом деле большинство членов организации высказалось против.

«Таким образом, даже на платформе, членом которой не является Азербайджан, попытки Армении навязать международной общественности свои фальшивые нарративы, потерпели крах, несмотря на явную поддержку Франции»

- МИД Азербайджана

В ведомстве отметили, что произошедшее на саммите МОФ в очередной раз доказывает, что Армения выступает против мирного урегулирования послевоенных отношений и ищет любой повод, чтобы посягнуть на целостность Азербайджана. Париж, в свою очередь, использует Армению для достижения своих целей.

Внешнеполитическое ведомство АР выражает благодарность тем членам МОФ, что выступили против посягательств Армении и поддержали суверенитет Азербайджана, вопреки шантажу и угрозам со стороны Франции.