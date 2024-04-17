Вестник Кавказа

Секретарь Совбеза Армении пропустит международную встречу в Петербурге

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян
© Фото: сайт аппарата Совбеза Армении
В Петербурге проходит международная встреча, посвященная вопросам безопасности. Секретарь СБ Армении решил на нее не приезжать.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян не будет участвовать в международной встрече в России по вопросам безопасности. Об этом сказано в заявлении аппарата СБ республики.

Данная встреча проходит в Санкт-Петербурге и продлится с 23 по 25 апреля.

"В ней примут участие секретари советов безопасности, советники по национальной безопасности, вице-премьеры, главы силовых структур и спецслужб, а также представители международных организаций"

– пресс-служба аппарата СБ России

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