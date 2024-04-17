Эрдоган – Пашиняну: двери возможностей не останутся открытыми навсегда

Армении стоит поторопиться и своевременно воспользоваться предоставленными ей возможностями для нормализации, заявил президент Турции. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, Никол Пашинян осознает изменения, происходящие в регионе.

Еревану необходимо ускорить продвижение по пути к нормализации отношений с Анкарой, заявил турецкий президент.

Реджеп Тайип Эрдоган констатировал, что на Южном Кавказе в последнее время водворяется новый порядок, что не может не осознавать армянский премьер Никол Пашинян.

"Пришло время отбросить беспочвенные воспоминания. Всегда лучше действовать в соответствии с реалиями времени, чем опираться на сфабрикованные истории, не имеющие никакой связи с реальностью"

– Эрдоган

Глава государства напомнил, что разбираться в прошлых событиях предстоит историкам − такова изначальная позиция Турции, которая всегда заявляла о готовности открыть свои архивы для изучения вопроса и в итоге сделала это.

Сейчас, уверен турецкий лидер, наступило время для создания новой дорожной карты, которая соответствовала бы новым реалиям. Эрдоган надеется, что Ереван решит пойти по пути работы над новыми началами для светлого будущего, что поможет запуску новой эпохи.

"Двери возможностей не останутся открытыми навсегда. Необходимо своевременно и эффективно воспользоваться этими возможностями"

– Эрдоган