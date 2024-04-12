Пашинян: Армения и Азербайджан впервые решили вопрос за столом переговоров

Премьер Армении указал на важность соглашения, достигнутого накануне между Арменией и Азербайджаном. Он отметил, что стороны впервые решили вопрос на переговорах, это историческое событие.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил значение соглашения от 19 апреля о возвращении Азербайджану четырех сел и договоренности о процессе делимитации.

Накануне Азербайджан и Армения на встрече комиссий по делимитации пришли к соглашению о возвращении четырех сел Азербайджану и о принятии для установления границ за основу Алма-Атинской декларации 1991 года.

По мнению армянского премьера, нельзя недооценивать то, что стороны смогли прийти к соглашению.

"Очень важно констатировать, что впервые Армения и Азербайджан решили вопрос за столом переговоров"

– Пашинян

Также он заявил, что данной договоренностью Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга, а также подтвердили, что граница не будет создаваться заново, а будет восстанавливаться.

В ходе встречи комиссий 19 апреля было решено принять меры для одновременного и параллельного размещения своих пограничных служб на согласованных отрезках линии границы.

"Граница – символ мира, а это значит, что пограничники Армении и Азербайджана, взаимодействуя друг с другом, будут обеспечивать ее охрану"

– Пашинян

Он добавил, что вопрос размещения пограничников армянской стороной планируется решить оперативно.

"Происходит историческое событие. И я не исключаю, что на дорогах появятся знаки «Республика Армения» и «Республика Азербайджан». Нужно ценить это"

– Пашинян