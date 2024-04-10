Пашинян рассказал гражданам Армении о преимуществах мира с Азербайджаном

Близость к Азербайджану, которая станет реальностью для приграничных армянских сел после возвращения Арменией Азербайджану участка Газахского района, должна радовать их жителей, так как она открывает новые возможности для развития, заявил Никол Пашинян.

Достижение мира с Азербайджаном поможет Армении стать сильнее и принесет пользу армянскому народу, в том числе и жителям приграничным сел, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Такое заявление он сделал во время поездки в село Киранц (историческое название – Гюней), село Беркабер (историческое название – Бибиш) и село Воскепар (историческое название – Аскипара), на встрече с местными жителями.

Отметим, что оба села находятся непосредственно на границе с участком Газахского района Азербайджана, подлежащем незамедлительному возвращению под контроль Баку.

Пашинян подчеркнул, что власти стремятся к тому, чтобы близкое соседство Азербайджана не беспокоило жителей приграничных сел, а наоборот – открывало бы перед ними новые перспективы.

"Наша цель, задумка состоят в том, чтобы вы говорили: "В 50 метрах – Азербайджан" не с тревогой, а говорили: "Как хорошо, что в 50 метрах – Азербайджан, мы будем заниматься там торговлей, строить хозяйство""

– Пашинян

Глава правительства не исключил и строительства пропускного пункта, за проезд через который армянская сторона сможет взимать плату.

Комментируя ситуацию с безопасностью новой реальности, Пашинян уточнил, что стопроцентных гарантий дать не может, но постепенно можно будет довести их "до 90 и более процентов".

Премьер предупредил, что альтернативы нет: если участок Газахкого района не будет возвращен Азербайджану, то, по словам Пашиняна, последует взрыв.

"Перед нами стоит задача обеспечить верховенство закона в регионе, так как за последние 30 лет мы жили в атмосфере беспредела... Есть право, закон, линия, и мы становимся на этой линии"

– Пашинян

Армянский премьер выразил уверенность в том, что принятие этой линии сделает Армению "в сто раз сильнее".

Глава правительства также рассказал о том, что будет сформирована рабочая группа, в которую войдут представители местных общин. Руководителей сельских администраций будут участвовать в работе комиссий по демаркации и делимитации границы.

"Со следующей недели главам общин уже будет предоставлена необходимая информация. Они будут присутствовать при проведении работ на местах и представлять свои аргументы. Кроме того, они будут осведомлять население о текущих событиях"

– Пашинян

Пашинян признает реалии

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" назвал новую встречу Никола Пашиняна с жителями приграничных населенных пунктов продолжением его работы по подготовке к выводу армянских военных из четырех соседних сел Газахского района. Как только территория вернется под контроль Азербайджана, Гюней окажется непосредственно на границе, Бибиш будет граничить с Газахским районом не только на востоке, но и на Западе, а Аскипара де-факто станет дорожным переездом между Газахом и анклавом Юхары Аскипара.

"В прошлый раз Никол Пашинян откровенно заявил жителям сел, что в случае, если они откажутся покидать азербайджанские земли или не согласятся с самой работой по делимитацией, то Азербайджан может силой вернуть себе эти территории. Согласно международному праву, они принадлежат Азербайджану, и сам Пашинян это однозначно признал на европейской площадке", - сказал он.

"Никол Пашинян придерживается собственного решения о признании территориальной целостности Азербайджана на площади 86 тыс кв км, включая и Карабах, и села в Газахском районе, и анклавы. И он понимает, что это решение создает обязательства, которые Азербайджан уже требует выполнить. Поэтому в том числе приезжает в соседние села и говорит, что возможна война, если не будет проведена делимитация с возвращением под контроль в Баку участка в Газахском районе и анклавов", - сообщил Константин Тасиц.

Именно требовательность Азербайджана заставляют власти Армении предпринимать те или иные конструктивные шаги по делимитации. "Трудно говорить, насколько этот процесс будет динамичным, потому что он накладывается на различные иные сложности армяно-азербайджанского урегулирования. Скорее всего, какие-то подвижки в этом направлении будут, потому что Азербайджан достаточно настойчив в том, чтобы процесс не останавливался, а продвигался в нужном направлении", - заключил эксперт по Южному Кавказу.