Мирзиеев принял главу парламента Азербайджана

В Ташкенте прошла встреча Шавката Мирзиеева и Сахибы Гафаровой. Стороны обсудили двусторонние отношения и межпарламентский диалог.

Узбекистанский президент Шавкат Мирзиеев на полях 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза провел переговоры с главой азербайджанского парламента Сахибой Гафаровой.

Стороны отметили удовлетворение текущим высоким уровнем отношений между Баку и Ташкентом, а также подчеркнули роль президентов двух государств в их развитии.

Мирзиеев и Гафарова также заявили, что визиты на высшем и высоком уровнях имеют особое значение, создают широкие возможности для дальнейшего укрепления связей.

Кроме того, они выразили удовлетворение настроем парламентов двух стран на расширение взаимодействия. Стороны добавили, что это крайне важно для укрепления.

Гафарова проинформировала Мирзиеева о IV-й конференции парламентской сети Движения неприсоединения. Они обменялись мнениями и по другим вопросам.